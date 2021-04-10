Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Portekiz’de Porto şehri yakınlarındaki Santo Inacio Hayvanat Bahçesi’nde maymun, 5 yaşındaki bir erkek çocuğun parmağını ısırdı. Görgü şahitleri, çocuğun maymunların bulunduğu bölümde kafesin demirlerini tutarken aniden maymunun, çocuğun parmağını ısırıp kopardığını söylediler. Bir polis memuru hemen kafese girdi ve kopan parmağı maymundan geri almayı başardı. İsmi açıklanmayan çocuk, derhal Porto’daki Sao Joao Hastanesi’ne kaldırıldı. Parmak, hastanede çocuğun eline dikilecek. Ameliyatın başarılı olup olmadığı belli değil. Santo Inacio, Portekiz’deki en büyük ve en yeşil hayvanat bahçesi. Koronavirüs sürecinden önce hayvanat bahçesini yılda 1,5 milyon kişi ziyaret ediyordu.