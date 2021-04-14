Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'nın Ermenilere verdiği İskender füzelerine tepki gösterdi. Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuyu görüştüğünü ve “İskender-M” füzesinin Ermeni işgal unsurlarına verilmesi ile ilgili kendilerine cevap alamadığını söyledi.

DELİLLERİ GÖNDERDİK

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Azerbaycan Savunma Bakanlığımız Moskova'ya içerisinde bu konu ile ilgili fotoğraf ve delillerin yer aldığı resmî bir mektup gönderdik. Ancak herhangi bir cevap alınamadı" dedi. İlham Aliyev, iki gün önce Karabağ savaşında ele geçirilen Ermeni savaş araç-gereçlerinin sergilendiği "Ganimet Parkında" aynı minvalde sözler sarf etmişti. Aliyev konuşmasında Rusya'ya atıfta bulunarak “Şuşa, Ermeniler tarafından İskender-M füzeleriyle ateşlendi. Bu füzeler Ermeni ordusuna nereden geliyor? Bu füzeler olmamalıydı. Mevcut görseller en büyük delil. Bu deliller de Ermenistan'ın savaş suçunu işlediğini çok açık bir biçimde gösteriyor. Biz Moskova'dan bir cevap istiyoruz. Bu ölümcül silah Ermenistan'ın eline nasıl geçti?” şeklinde konuşmuştu. Aliyev 13 Nisan'da aynı konuda konuştu ve "İskender" füzeleri ile ilgili henüz bir cevap alamadık. Ama alacağız" demişti.

Türkiye gazetesine konu ile ilgili bilgi veren uluslararası ilişkiler uzmanı Elhan Şahinoğlu "Yaşanan gelişmeler Moskova ve Bakü arasında bir gerginliğin varlığına işaret ediyor. Azerbaycan yönetimi haklı olarak verilen sivil kayıplar ve işlenen savaş suçlarını hesabını soruyor. Moskova'nın suskunluğu olayı daha fazla karmaşık hâle getirdi. Rusya'nın bu konuda vereceği bir cevabın Azerbaycan'ı tatmin edip etmeyeceği de olayın bir başka boyutu" diye konuştu.