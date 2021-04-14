Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birim tarafından yapılan açıklamada, saldırıda bir roketin havalimanının içine düştüğü aktarıldı. Görgü tanıkları ise, roket saldırısının ardından havalimanının kargo bölümünde yangın çıktığını öne sürdü. Saldırı sonrası havalimanına çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği, havalimanının kapatıldığı aktarıldı.

Erbil Uluslararası Havalimanı'na geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti ve biri ABD askeri olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

​IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

​IKBY İçişleri Bakanlığı, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, soruşturma sonrasında saldırının drone ile gerçekleştirildiği ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı havalimanının askeri bölümünü hedef aldığı kaydedildi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, bir depoda hasar meydana geldiği ifade edildi.

IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını açıklamıştı.

IKBY İçişleri Bakanlığı da Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu kaydetmiş, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtmişti.