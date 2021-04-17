Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 61 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1596 yeni vaka kaydedildiği, 6 bin 32 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 178'e, vaka sayısının 683 bin 466'ya, iyileşenlerin sayısının da 631 bin 944'e yükseldiği ifade edildi.

- Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 552 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 867 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 948'e, vaka sayısının 970 bin 987'ye, sağlığına kavuşanların da 849 bin 718'e çıktığı kaydedildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 948 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 810'a, vaka sayısının da 404 bin 54'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 387 bin 795 olduğu bildirildi.