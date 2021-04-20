Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Afrika ülkesi Çad'da, 11 Nisan’da düzenlenen seçimlerde 6. kez devlet başkanı olarak seçilen Idriss Deby Itno’nun cephede yaralanmasının ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

SEÇİMLERİ KAZANDIĞI DÜN İLAN EDİLMİŞTİ

11 Nisan'da düzenlenen ve dün Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin sonuçlara göre, 6. kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, yüzde 79,32'lik oy oranıyla seçimin galibi olmuştu.

Ülkeyi 30 yıldan uzun süredir yöneten Itno, geçerli 4 milyon 723 bin 240 oyun 3 milyon 663 bin 431'ini alırken, en yakın rakibi Albert, 476 bin 464 oy, Lydie ise 145 bin 867 oy aldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından İdris Debi'nin destekçilerine konuşma yapmak yerine cephedeki askerleri ziyaret edeceği belirtilmişti. Debi, Çad-Libya sınırında seçim günü düzenlenen saldırıda bir sınır karakolunu hedef alıp Çad içinde çölde yüzlerce kilometre ilerleyen gruplarla savaşan askerleri ziyaret etmişti.

1990'DAN BU YANA ÜLKEYİ YÖNETİYORDU

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

Kendisi de bir isyan sonucu cumhurbaşkanlığına gelen 68 yaşındaki Debi, Afrika'nın en uzun süredir iktidarda olan liderlerinden biriydi.

Itno, 2018'de Anayasa değişikliğiyle, bu yıl görev süresinin dolmasının ardından, her biri 6'şar yıl olmak üzere 2 dönem daha seçilebilmesinin yolunu açmıştı.

Bazı muhalefet liderleri, seçimleri boykot çağrısı yapmıştı.

Muhalefet, Çad'ı 30 yılı aşkın süredir yöneten Itno'yu ülkede monarşi kurmaya çalışmakla suçlarken, Itno ise insanların kendisine duyduğu güven nedeniyle yeniden aday olduğunu ifade etmişti.