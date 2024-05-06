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Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: 6 haftalık ateşkes istiyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beyaz Saray&#039;dan ateşkes açıklaması: 6 haftalık ateşkes istiyoruz

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmasının ardından Beyaz Saray, "Gazze'de 6 haftalık ateşkes istiyoruz" açıklaması yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesinin ardından açıklamada bulundu. Kirby, "Gazze'de 6 haftalık ateşkes istiyoruz" dedi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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