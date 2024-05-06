Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: 6 haftalık ateşkes istiyoruz
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmasının ardından Beyaz Saray, "Gazze'de 6 haftalık ateşkes istiyoruz" açıklaması yaptı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesinin ardından açıklamada bulundu. Kirby, "Gazze'de 6 haftalık ateşkes istiyoruz" dedi.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi