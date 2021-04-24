Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizaltıdaki oksijenin ancak cumartesi akşam üzerine kadar yeteceği açıklandığı için, Endonezya’dan 20 gemi ve 4 uçakla birlikte ABD keşif uçağı ve sonar donanımlı bir Avustralya savaş gemisi denizaltıyı bulmak için zamanla yarışıyordu. Bu sürenin geçilmesiyle denizcilerin hayatından ümit kesildi. Buna rağmen Singapur ve Malezya gibi çevre ülkelerden de gemilerin gelmesiyle denizaltı için arama faaliyetleri devam ediyor. Endonezya ordu sözcüsü Djawara Whimbo, “Denizaltıyı buluncaya kadar aramalara devam edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun” diyerek denizcilerin hayatı konusunda ümitsiz konuştu.

1981 Alman yapımı olan KRI Nanggala-402 denizaltısı en fazla 250 metre derine dalabiliyor. Denizaltı kaybolmadan önce son sinyali, 700 metre derinlikteyken gönderdi. Bu da denizaltının bozulduğu şeklinde yorumlandı. Denizcilerin yakınları ise her şeye rağmen müjdeli bir haber bekliyor.