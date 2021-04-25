Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversitede fetal tıp profesörü Aris Papageorghiou, Covid-19’a yakalanmış kadınlarda hamilelik ve doğum sonrasında ölüm riskinin, enfekte olmayan hamile kadınlara göre 20 kat fazla olduğunu söyledi. Üniversitedeki araştırmada, koronavirüsün hamilelikte annede ciddi sağlık problemleri ortaya çıkma ihtimalini yüzde 50, prematüre doğum ve yenidoğan hastalıkları riskini ise iki kat artırdığı tespit edildi. Papageorghiou, “Şahsi fikrim, hamile kadınlar yüksek risk grubunda değerlendirilmeli ve Covid aşısı yapılmasında bunlara öncelik tanınmalı” dedi. İngiltere’de mevcut uygulama, acil durumlar olmadığı takdirde hamile kadınların kendi yaş gruplarındaki kişilerle birlikte aşı olması şeklinde. Ülkenin büyük bölümünde halen 45-49 yaş arasındakilere aşı yapılıyor.