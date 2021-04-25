Üniversitede fetal tıp profesörü Aris Papageorghiou, Covid-19’a yakalanmış kadınlarda hamilelik ve doğum sonrasında ölüm riskinin, enfekte olmayan hamile kadınlara göre 20 kat fazla olduğunu söyledi. Üniversitedeki araştırmada, koronavirüsün hamilelikte annede ciddi sağlık problemleri ortaya çıkma ihtimalini yüzde 50, prematüre doğum ve yenidoğan hastalıkları riskini ise iki kat artırdığı tespit edildi. Papageorghiou, “Şahsi fikrim, hamile kadınlar yüksek risk grubunda değerlendirilmeli ve Covid aşısı yapılmasında bunlara öncelik tanınmalı” dedi. İngiltere’de mevcut uygulama, acil durumlar olmadığı takdirde hamile kadınların kendi yaş gruplarındaki kişilerle birlikte aşı olması şeklinde. Ülkenin büyük bölümünde halen 45-49 yaş arasındakilere aşı yapılıyor.
İngiliz profesörden tavsiye: Hamilelere aşıda öncelik tanınmalı
25.04.2021 - 15:42 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmada, Covid’siz 1.400 hamile kadından birinin, Covid’li 700 hamile kadından ise hepsi de koronavirüsle alakalı olmak üzere 11’inin öldüğü belirlendi.
Etiketler : İngiltere,
785538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/785538.aspx
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