Bununla istasyondaki astronotların sayısı 11’le rekor seviyeye çıkmıştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, astronotların UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesneler) tehlikesi yaşadığını açıkladı. NASA sözcüsü Kelly Humphries, kalkıştan kısa süre sonra “belirlenemeyen bir nesne” tespit ettiklerini ve bunun Türkiye saatiyle 20.44’te uzay aracına çarpabileceği uyarısında bulunduklarını ifade etti. Daily Mail’deki habere göre astronotlara kaçış manevrası yapacak zaman olmadığı bilgisi verildi ve onlara “uzay kıyafetlerinizi derhal giyin ve koltuklarınıza sıkı sıkıya bağlanın” talimatı verildi. Neyse ki nesne, 45 kilometre uzaktan geçti ve kapsüle çarpmadı. 4 astronot, uzayda 6 ay kalacak.
NASA açıkladı: Astronotları taşıyan kapsüle UFO çarpacaktı
26.04.2021 - 17:03 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD, Fransa ve Japonya’yı temsil eden 4 astronot, SpaceX Crew Dragon mekiğiyle cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaşmıştı.
Etiketler : NASA,
785784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/785784.aspx
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