Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bununla istasyondaki astronotların sayısı 11’le rekor seviyeye çıkmıştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, astronotların UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesneler) tehlikesi yaşadığını açıkladı. NASA sözcüsü Kelly Humphries, kalkıştan kısa süre sonra “belirlenemeyen bir nesne” tespit ettiklerini ve bunun Türkiye saatiyle 20.44’te uzay aracına çarpabileceği uyarısında bulunduklarını ifade etti. Daily Mail’deki habere göre astronotlara kaçış manevrası yapacak zaman olmadığı bilgisi verildi ve onlara “uzay kıyafetlerinizi derhal giyin ve koltuklarınıza sıkı sıkıya bağlanın” talimatı verildi. Neyse ki nesne, 45 kilometre uzaktan geçti ve kapsüle çarpmadı. 4 astronot, uzayda 6 ay kalacak.