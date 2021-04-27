Alevler içinde çatıdan atlayan Vigier, aşağıda kurulan hava yastığının üzerine düştü. Gösteri, Fransa’nın kuzeyinde Le Cateau-Crambresis’te dublörlük okulu Campus Univers Cascades’te yapıldı ve filme alındı. Okulun kurucusu ve yöneticisi Vigier, “Yüksekten atlama ve insan meşalesine dönüşme aksiyonlarını ayrı ayrı yapabiliyorduk. Burada ikisini birlikte yaptık” dedi. Düşer düşmez yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen dublör, olayı yanmadan ve yaralanmadan atlattı. Çekimler için her türlü güvenlik tedbirini harfiyen aldıklarını belirten Vigier, “Dublörler deli değildir. Onlar, tüm eylemlerini hiç yaralanmayacak şekilde yapar ve düzenler” diye konuştu.
Dublörlük zor iş: Alevler içinde çatıdan atladı
27.04.2021 - 13:59 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dublörlük dünyanın en zor mesleklerinden biri. Dublörler çoğu zaman hayatlarını tehlikeye atacak eylemlerde bulunabiliyorlar. Fransız Bryan Vigier (25) de çekimler için hem ateş topuna dönme hem de yüksekten atlama şeklinde birbirinden tehlikeli iki hareketi birden yaptı.
Etiketler : Dublörlük,
785963 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/785963.aspx
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