Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alevler içinde çatıdan atlayan Vigier, aşağıda kurulan hava yastığının üzerine düştü. Gösteri, Fransa’nın kuzeyinde Le Cateau-Crambresis’te dublörlük okulu Campus Univers Cascades’te yapıldı ve filme alındı. Okulun kurucusu ve yöneticisi Vigier, “Yüksekten atlama ve insan meşalesine dönüşme aksiyonlarını ayrı ayrı yapabiliyorduk. Burada ikisini birlikte yaptık” dedi. Düşer düşmez yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen dublör, olayı yanmadan ve yaralanmadan atlattı. Çekimler için her türlü güvenlik tedbirini harfiyen aldıklarını belirten Vigier, “Dublörler deli değildir. Onlar, tüm eylemlerini hiç yaralanmayacak şekilde yapar ve düzenler” diye konuştu.