Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Uluslararası Af Örgütü’nün açıklamasına göre, Libya’nın doğusundaki askeri mahkemelerin Hafter’e muhalif olan ve eleştiren kişileri cezalandırmak amacıyla gizli ve adil olmayan yargılamalar yapıldığı belirtildi. Yüzlerce sivilin mahkûm edildiğine dikkat çeken Af Örgütü, 2018 ile 2021 yılları arasında 22 kişinin ölüm cezasına mahkûm edildiğini, yüzlerce kişinin hapis cezalarına çarptırıldığını, birçok sanığın tutukluluk sürecinde işkence ve diğer türde kötü muameleye maruz bırakıldığını aktardı. Siviller için askerî mahkemelerin kullanılması Hafter milislerinin muhalifleri cezalandırma ve korku iklimini sürdürme girişimini gözler önüne serdi.