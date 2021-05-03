Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Salyangozların salgıladığı sıvı, balık yumurtaları ve arı zehri, ciltteki kırışıklıkları gidermek için olmazsa olmaz tedaviler arasında. Şimdi bunlara doğadan ilginç bir ekleme daha yapıldı: Deve kuşu yumurtası. Kanlarındaki antikor yoğunluğundan dolayı deve kuşları güçlü bir bağışıklık sistemine sahiptir. Japonya’da Kyoto Üniversitesi’ndeki bilim adamları bu antikorların, ciltte kırışıklıklara sebep olan virüsleri, kimyasalları, bakterileri ve polenleri etkisiz hale getirebileceğini düşünüyor. Kozmetik firması Ubuna, deve kuşu yumurtalarının sarısındaki antikorlardan nemlendirici üretti. Ürünün ay sonunda satışa çıkması bekleniyor. Firma yöneticilerinden Thomas Winarick, kremin ciltte yaşlanmanın etkilerini önleyeceğini ifade etti. Ama güzelleşmek pek de ucuza mal olmayacak. Kremin kutusunun 180 sterlinden (2.000 TL) satılması planlanıyor. Pahalı olsa da İngiltere’de 5.000 civarında kadın, ürünü satın almak için sıraya girmiş durumda.