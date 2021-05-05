Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Tod Wolters, NATO üst düzey yöneticileri ve askerlerin katıldığı törende konuşan Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, NATO’nun askerî tatbikatına ev sahipliği yaptıklarından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Balkanlardan Karadeniz'e geniş bir katılımla organize edilen Defender Europe 2021, farklı ülkelerde aynı anda yaklaşık 28 bin askerle gerçekleştirilecek. Türkiye, ABD, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, Kanada, İngiltere, Çekya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan askerlerinin bulunduğu tatbikata; deniz, hava ve kara kuvvetleri katılıyor. Tatbikat süresince hava savunma sistemlerinin de kullanılması bekleniyor.

RUSYA'DAN TEPKİ

Öte yandan Rus ordusunun tatbikatını takip etmek için Kırım'da bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerine NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatının yapılacağı bölgelerde olumsuz gelişmeler yaşanması hâlinde derhâl müdahalede bulunmaları için "hazır ol" emri verdi. Şoygu, 1 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ve son 30 yılın en kapsamlısı olacağı belirtilen tatbikatın, hedefinde Rusya'nın olduğunu belirtti.