Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye’den üst düzeyde bir heyetin önceki gün Trablus'a sürpriz ziyareti, Libya’da yeni sürecin başladığının sinyallerini verdi. Uzun bir süredir iktidar savaşının yaşandığı Libya’da, Türkiye’nin dengeleri değiştirmesiyle askeri ve siyasi üstünlük Trablus hükûmetine geçerken darbeci Hafter’e karşı kazanılan askerî zaferin ardından bir sonraki aşamaya geçildi. Trablus'ta Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ile beraberindekilerin Libyalı yetkililerle gerçekleştirdiği kritik toplantıda ülkede yeni süreci başlatacak ve iki ülke arasında işbirliğini derinleştirecek yol haritası belirlendi. Askerî güç birliğinden ekonomiye, Doğu Akdeniz’deki iş birliğinden ülkenin yeniden kalkınmasında Türk inşaat şirketlerinin rolüne kadar birçok alanda iki ülkenin dayanışması masaya yatırıldı.

YARIM KALANLAR TAMAMLANACAK

2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı Libya’da birçok şehir, hastane, yerleşim yeri ve alt yapı hasar görmüş durumda. Önümüzdeki dönemde Libya’nın yeniden imarı için Türk şirketleri önemli görevler üstlenecek. Geçmişte Libya'da iş yapan ancak alacakları olan firmalarının durumu ve yarım kalan yatırım ile projelerin de Trablus ziyaretinde gündeme geldiği öğrenildi. İki ülke arasında geçtiğimiz yıl imzalanan Güvenlik ve Askerî İş Birliği Anlaşması kapsamında Türkiye, Libya’ya başta İHA ve SİHA’lar olmak üzere askeri destekte bulunurken Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık için Türk birlikleri gitmişti. Türk heyetin Trablus ziyaretinde hem bu anlaşmanın devamı ve geliştirilmesi hem de Türk askerinin Libya'da görev yapmaya devam etmesi konusunda fikir birliği sağlandı. Türkiye ve Libya arasında imzalanan ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren deniz yetki alanı anlaşmasının devamı konusunda da mutabık kalındı. Libya ile Türkiye arasındaki deniz alanları anlaşmasının gayri meşru olduğunu ileri süren Atina, Libya’nın yeni yönetimine bu anlaşmadan çekilmeleri yönünde baskı yapmıştı. Meşru Libya yönetimi, Türkiye ile olan anlaşmanın devam edeceğini ve geri adım atmayacaklarını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

YUNANİSTAN’A NET MESAJ

Öte yandan, ziyaretin hem uluslararası kamuoyuna hem de Türkiye-Libya iş birliğini bozmak isteyen başta Yunanistan olmak üzere Hafter destekçilerine önemli bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çeken diplomatik kaynaklar, bu ziyaret ile Türkiye ve Libya’nın iş birliği tescillendiğini işaret ediyor. Ziyaretin Libya'da memnuniyet oluşturduğunu söyleyen kaynaklar, Libya'ya olan desteğin bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulandığı ve bundan sonraki süreçte işbirliğinin artarak devam edeceğini bildirdi.

OLDUBİTTİYE İZİN YOK

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi. Burada konuşan Akar şunları söyledi: Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz, Libya'nın sulh ve sükûna kavuşmasıdır, ateşkesin devamlılığıdır. Bunun sonucu barış ve huzurun gerçekleşmesidir. Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli.