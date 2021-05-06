Suriye’nin Halep kırsalında bulunan Azez’e bağlı Sajoo kasabasındaki El-Salama mülteci kampında yol kenarından park halinde bulunan araçta patlama meydana geldi. Araçta meydana gelen patlama sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Patlama sırasında araçta kimsenin bulunmadığı aktarılırken, bombayı araca yerleştirenlerin terör örgütü PKK destekçileri olduğu düşünülüyor.
Suriye’de mülteci kampında patlama: 5 yaralı
06.05.2021 - 20:11 | Son Güncelleme: 06.05.2021 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’deki El-Salama mülteci kampında park halinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Suriye,
788276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/788276.aspx
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