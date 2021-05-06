Suriye’nin Halep kırsalında bulunan Azez’e bağlı Sajoo kasabasındaki El-Salama mülteci kampında yol kenarından park halinde bulunan araçta patlama meydana geldi. Araçta meydana gelen patlama sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Patlama sırasında araçta kimsenin bulunmadığı aktarılırken, bombayı araca yerleştirenlerin terör örgütü PKK destekçileri olduğu düşünülüyor.