Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi'nden (FOPH), aşı yaptıranlar, test sonucu negatif çıkanlar ve virüse yakalanıp iyileşenlere Covid-19 sertifikası verileceğini açıkladı. Sahteciliğe karşı önlem almak için verilecek olan sertifika haziran sonunda uygulamaya konulacak. Sertifika, Avrupa Birliği Komisyonunca hazırlanan ve "Dijital Yeşil Sertifika" adı verilen belge ile uyumlu olacak. Ayrıca mümkün olan en basit teknoloji kullanılacak.

SON 24 SAATTE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, İsviçre'de son 24 saatte 31 bin 85 test yapıldı, 1 bin 546 vaka tespit edildi ve 4 kişi can verdi. Ülkede salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 679 bin 646’ya yükselmiş oldu. Virüs bulaşan toplam kişi sayısı da 679 bin 646'a yükseldi. Şimdiye kadar İsviçre'de Covid-19'dan 10 bin 11 kişi hayatını kaybetti.

ÜLKENİN 3'TE BİRİNDEN FAZLASI AŞILANDI

8.5 milyon kişinin yaşadığı ülkede toplam 3 milyon 14 bin 858 kişiye Covid-19 aşısı uygulandı. İki doz aşı olanların sayısı da 1 milyon 7 bin 496'ya ulaştı.