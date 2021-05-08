Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in 29 Nisan’da uzaya gönderdiği roketin dünyada yol açtığı endişe devam ediyor. Uzay istasyonu için yollanan ve ilk modülü taşıyan roket kontrolden çıkmasının ardından yörüngedeki düşüşünü sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceği belirtildi.

ÇİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kontrolden çıkan rokete ilişkin Çin, sessizliğini bozarak, roketin bir tehlike oluşturmadığını savunmuştu.

Roket parçalarının büyük bölümünün düşüş sırasında yanacağı, roketin bir zarara sebep olma ihtimalinin de çok az olduğu öne sürülmüştü. (TRT Haber)

Kontrolden çıkan roket ilk kez görüntülendi Çin'in uzaya gönderdiği 21 tonluk Long March-5B roketinin kontrolden çıktığı ve 8-10 Mayıs tarihleri arasında Dünya'ya düşeceği açıklandı. Nereye düşeceği tahmin edilemeyen roket, ilk kez görüntülendi. Çin'den yapılan son dakika açıklamasında ise kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bildirdi.