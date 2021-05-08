Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

190 ülkenin emisyonu, Breakthrough Energy ile birlikte araştırma firması Rhodium Group’taki uzmanlar tarafından hesaplanıyor. Araştırmacılar, karbondioksit, methan, nitröz oksit, hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar ve sülfür hekzaflorür olmak üzere altı sera gazını inceledi. Küresel emisyon son 10 senede yüzde 11,4 artarak 2019’da 52 gigaton karbondioksite eşdeğer miktara ulaştı. Bunun yüzde 27’sinden tek başına Çin sorumlu. Yüzde 11 ile bunu ABD takip ediyor. Hindistan ise küresel emisyonun yüzde 6,6’sına yol açarak ilk kez Avrupa Birliği’ni geride bıraktı ve üçüncü sıraya yerleşti. Rhodium Group, “Çin’in emisyonu tarihte ilk kez tüm gelişmiş ülkelerin salımının toplamını geçti” açıklamasını yaptı.