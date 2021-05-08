190 ülkenin emisyonu, Breakthrough Energy ile birlikte araştırma firması Rhodium Group’taki uzmanlar tarafından hesaplanıyor. Araştırmacılar, karbondioksit, methan, nitröz oksit, hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar ve sülfür hekzaflorür olmak üzere altı sera gazını inceledi. Küresel emisyon son 10 senede yüzde 11,4 artarak 2019’da 52 gigaton karbondioksite eşdeğer miktara ulaştı. Bunun yüzde 27’sinden tek başına Çin sorumlu. Yüzde 11 ile bunu ABD takip ediyor. Hindistan ise küresel emisyonun yüzde 6,6’sına yol açarak ilk kez Avrupa Birliği’ni geride bıraktı ve üçüncü sıraya yerleşti. Rhodium Group, “Çin’in emisyonu tarihte ilk kez tüm gelişmiş ülkelerin salımının toplamını geçti” açıklamasını yaptı.
Çin 2019’da atmosfere gelişmiş tüm ülkelerin toplamından daha fazla sera gazı saldı
08.05.2021 - 18:09 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sera etkisi gösteren gaz salımlarını 1990’lardan bu yana üç kat artıran Çin, 2019’da bu konuda 14 gigaton eşiğini aştı.
Etiketler : çin,sera gazı,hava kirliliği,
788720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/788720.aspx
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