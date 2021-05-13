Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, boru hattını işleten Colonial Pipeline şirketinin Doğu Avrupalı bilgisayar korsanlarına 5 milyon dolar civarında ödeme yaptığı aktarıldı.



Ödeme kripto para ile yapıldı

Haberde, Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından saatler sonra takip edilemeyen bir kripto para kullanılarak ödemenin gerçekleştirildiği belirtildi. Bilgisayar korsanlarının ödemeyi aldıktan sonra devre dışı bırakılan bilgisayar ağının yeniden kurulması için bir kripto çözme aracı sağladığına işaret edilen haberde ancak aracın yavaş olması nedeniyle şirketin kendi yedekleme sistemlerini kullanmayı tercih ettiği ifade edildi.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri, 7 Mayıs'ta siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu, DarkSide adlı bir grup sorumlu tututulmuştu.