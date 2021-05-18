Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Gazze'de başlayan hain saldırılarının başından beri İsrail'e olan desteğini sık sık yineledi. Bu desteğin yalnızca söylemsel ifadelerle kısıtlı olmadığı, ABD'nin ilk Müslüman kadın vekillerinden Ilhan Omar'ın yaptığı yazılı açıklamayla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Omar'ın ifadelerine göre; Gazze saldırılarının hemen öncesinde İsrail'e hassas güdümlü füze satışına Biden yönetimince onama geldi.

SATIŞ ONAYI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Vekil Omar, Biden yönetimi için, şiddetin artması ve sivillere yönelik saldırıların ardından Netanyahu'ya koşulsuz şekilde 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silah satışına izin vermesi şok edici olacağı değerlendirmesini yaparak, bu satışa onay verilmesinde ısrarcı olunması halinde ABD'nin şiddetin devamına yeşil ışık ve ateşkes çabalarına sekte anlamına geleceğini belirtti. Omar, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını gördükten sonra ABD yönetiminin söz konusu silah satış onayını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

SATIŞ TEBLİGATI, KONGREDE 15 GÜNLÜK DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE

Washington Post gazetesinin dün Kongre kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Joe Biden yönetiminin, 5 Mayıs’ta İsrail’e 735 milyon dolar değerinde Müşterek Direkt Taarruz Mühimmatı (JDAM) olarak da bilinen hassas güdümlü füzelerin satışına onay verdiğini Kongreye tebliğ ettiği açıklanmıştı.

Haberde, bu satış tebligatının, Kongrede 15 günlük değerlendirme süreci için bekletildiği belirtilirken, özellikle de Demokrat Kongre üyelerinden bazılarının bu satıştan rahatsız olup detaylarına ilişkin bilgi talebinde bulunduğu iddia edildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken özellikle progresif kanatta yer alan Demokrat Kongre üyeleri, Biden yönetiminin İsrail politikalarına tepkilerini dile getiriyor.