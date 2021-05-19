Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta çifte patlama oldu. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.



Patlayıcıları PKK yerleştirdi

Patlamalar iki farlı araca yerleştirilen EYP’ler nedeni ile meydana gelirken, patlayıcıların terör örgütü PKK tarafından araçlara yerleştirildiği düşünülüyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.