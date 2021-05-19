Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta çifte patlama oldu. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Patlayıcıları PKK yerleştirdi
Patlamalar iki farlı araca yerleştirilen EYP’ler nedeni ile meydana gelirken, patlayıcıların terör örgütü PKK tarafından araçlara yerleştirildiği düşünülüyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Cerablus'ta çifte patlama, yaralılar var
19.05.2021 - 23:03 | Son Güncelleme: 19.05.2021 - 23:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberi Cerablus'tan geldi. Suriye'nin Halep kentine bağlı ilçede yaşanan çifte patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta çifte patlama oldu. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Etiketler : suriye,pkk,ypg,terör,terörist,
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