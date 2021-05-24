Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyeleri son 3 günde ülkenin 8 eyaletinde saldırılar gerçekleştirdi. Kanlı eylemlerde 54 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 4 polisin de olduğu bildiirldi.

Silahlı kişilerin hafta sonu başkent Abuja ile Kaduna eyaletinde düzenlediği saldırılarda 30 kişi kaçırıldı.

Son zamanlarda artan kaçırılma olaylarına karşı Abuja'nın Bwari bölgesinde protesto düzenlendi.

Bölgede bir araya gelen yüzlerce genç, "Hiç kimse güvende değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoya katılan bir genç, silahlı kişilerin dün başkentte 16 kişiyi kaçırdığını belirterek hükümetten ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı acil harekete geçmesini istedi.