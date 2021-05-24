Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail zulmü devam ediyor, çoluk çocuk demeden kan akıtmaya devam ediyorlar. Söz de taş yedik iddiası ile bir çocuğa ateş ettiler. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria’daki Ramallah kentinin batısında yer alan Talmon Yahudi yerleşim birimi yakınlarında Filistinli bir çocuğa ateş açtı. Haberde askerlerin çocuğu, İsrail araçlarına taş attiği iddiasıyla kurşunladıklarına dikkat çekilirken, Filistin Kızılayına bağlı ilk yardım ekiplerinin 16 yaşındaki çocuğa müdahale ettiği belirtti.



Hastaneye kaldırılan çocuk ameliyata alındı

Omzundan yaralandığı öğrenilen çocuğun Filistin Kızılayına bağlı ekipler tarafından Ramallah’taki Filistin Tıp Merkezine kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık görevlileri de hastaneye getirilen çocuğun ameliyata alındığı ve durumunun iyi olduğunu belirtti.