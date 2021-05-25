Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre Suriye Devlet Başkanlığı seçimleri için 51 aday müracaat etmesine rağmen Suriye Anayasa Mahkemesi tarafından göstermelik olarak belirlenen iki adayla 26 Mayıs'ta seçim yarışına girecek olan Esad, seçim bölgelerinde kendisini seçmeyenleri cezalandıracağını alenen ilan ettiği propaganda faaliyetlerini devam ettiriyor.

ÇOK SAYIDA MUHALİF VAR

Suriye’de ülkenin kuzeyinde yaşayan muhalifler ve terör örgütü haricinde rejim bölgesinde yaşayan halk arasında da Esad’a muhalif ve oy vermeyecek çok sayıda kişinin olduğu biliniyor.

KİMYASAL SİLAH İÇİN TALİMAT VERDİ

Kaynaklar Esad'ın işi şansa bırakmayacağını sandığa 2 aday ile beraber görtermelik olarak gideceğini belirtirken kendisine oy vermeyinleri ise kimyasal silah ile cezalandıracağını iddia etti. Kimyasal silah için talimat veren Esed, 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'da binlerce masum sivili çocuk yaşlı demeden kimyasal gaz kullanarak katletmişti.

İLK OLAY DEĞİL

Rejim kimyasal silah kullanması ise ülkede yaşanan ilk olay değil.

Geçtiğimiz günlerde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, kimyasal gaz kullandığını belgelediği Suriye’nin üyelikten kaynaklanan tüm hak ve imtiyazlarını askıya almıştı. Suriye siyasetinin merkezinde kendisini gören, gelecekte de bu hedefinden vazgeçmeyeceği anlaşılan Esad’ın başkan seçilebilmek için kimyasal silah kullanımı dahil her türlü kirli yola başvurabileceği değerlendiriliyor.

1400'ÜN ÜZERİNDE SİVİLİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü kimyasal silah saldırısı Ağustos ayında 8'nci yılını geride bırakacak.

Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantılarındaki vetoları ise iç savaş boyunca 217 kez kimyasal silaha başvuran rejimin yargılanmasını engelliyor.

İlk kimyasal silah saldırısını Aralık 2012 yılında Humus'un Beyyada semtinde gerçekleştiren rejim, en son saldırısını ise 19 Mayıs 2019'da Lazkiye'ye bağlı Kebine köyüne düzenledi.

EN ÇOK ŞAM VE KIRSALI KİMYASAL SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

Esed rejiminin iç savaş boyunca kimyasal silah kullanımının illere göre dağılımına değinilen raporda, başkent Şam ve kırsalının en çok saldırıya maruz kalan bölge olduğu ifade edildi.

Buna göre, Şam ve kırsalındaki bölgeler 102, İdlib 45, Hama 30, Halep 26, Humus 7, Dera 3, Deyrizor 3, Lazkiye ili ise 1 kez kimyasal silahlarla hedef alındı.

SNHR, bu saldırılarda ölenlerden 1500'den fazlasının kimlik bilgilerini kaydettiklerini açıkladı.