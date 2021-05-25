Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede yurt dışı seyahatleri için de aşı şart. Aşı yaptırmayanlar, 1 Ağustos’tan itibaren üniversiteler, alışveriş merkezleri ve devlet dairelerine giremeyecek. Tüm eğitim kurumları ve eğlence mekanları da bu kapsamda. Aşı olmayı reddedenler 1 Ağustos’tan itibaren toplu ulaşım vasıtalarını da kullanamayacak. Aşı mecburiyeti özel sektörü de kapsıyor. Aşısız personelin çalışmasına müsaade edilmeyecek. Sert tedbirler, ülkede büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada “Aşı mecburiyetine hayır,” “Benim vücudum, benim seçimim” etiketleriyle kampanya başlatıldı. Bir Twitter kullanıcısı, mesajında “Seyahat edemezsin, çalışamazsın, halka açık yerlere gidemezsin, yiyecek bir şeyler bile alamazsın, okula gidemezsin. Geriye ne kaldı?” ifadesini kullandı.