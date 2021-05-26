Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnanılmaz olay Kanada'nın Ontariao eyaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıkan Ericka Campbell, sancılarının dayanılmaz hale gelip doğumun başlaması üzerine yetişemeyeceğini anlayınca ücretli otoparkda doğum yapmak zorunda kaldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİYLE İLETİŞİME GEÇİP DOĞUMU YAPTIRDI

Sağlık görevlileriyle telefonla iletişime geçen babanın, eşinin doğumuna yardım etmesi sonucu çiftin 3'üncü çocuğu Nova dünyaya geldi.

Anne ve bebek ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ SEYAHAT EDECEKLER

Öte yandan ücretli otobanda dünyaya gelen bebek için çifte, söz konusu otobanı işleten 407 ETR şirketi tarafından 1 yıl boyunca otobanda ücretsiz seyahat etmelerine imkan tanıyan bir sertifika hediye edildi.

Şirket tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Ontario 407 otobanında dünyaya gelen bebek Nova Campbell'ın muhteşem doğumunu, ebeveynlerine 1 yıllık ücretsiz seyahat sertifikası ve bebek ile kardeşlerinin araba koltuklarının maliyetini karşılamak için de hediye sertifikası vererek kutluyoruz. Bu güzel aileyi tebrik ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

BENZER BİR OLAY YAKIN ZAMANDA AVRASYA TÜNELİN'DE DE YAŞANMIŞTI

İstanbul'da doğum için Kartal'dan Bahçelievler'deki doktorunun bulunduğu hastaneye gitmeye çalışan 37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray, Avrasya Tüneli'nde doğum yapmıştı.