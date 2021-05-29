Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long tarafından yapılan açıklamada, bazı korona hastalarında yeni bir melez mutasyon görüldüğü belirtilerek, melez mutasyonun İngiltere ve Hindistan mutasyonlarının ikisini birden barındırdığının belirlendiği kaydedildi.

Diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılıyor

Söz konusu melez mutasyonun özellikle hava yoluyla daha hızlı bulaştığını belirten Long, diğer mutasyonlara göre daha hızlı çoğaldığını da söyledi.

Yetkililer harekete geçti

Yeni melez mutasyonlu vakaların sayısı henüz açıklanmazken, yetkililer melez mutasyonun ülkede yayılması tehlikesine karşı harekete geçti. Ülke genelinde yeni kısıtlamalar uygulanmasına karar verildi. Yeni kısıtlamalar kapsamında, ticari faaliyetlere sınır getirilirken, ülkenin çeşitli bölgelerinde kafe, restoran ve kuaför gibi işletmeler kapatıldı.

Vaka sayıları

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 6 bin 713 vaka kaydedilen ülkede 43 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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