Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka Yayın Kurumu (DR) tarafından yayımlanan bir raporda önemli iddialar ortaya atıldı. Raporda, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA), Danimarka İstihbarat Servisi'nin (FE) aracılığıyla Avrupalı liderleri dinlediği öne sürüldü. Bu olayın 2012-2014 yılları arasında gerçekleştiği ve dinlenenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve dönemin muhalif lideri Peer Steinbrück'un da olduğu aktarıldı. Ayrıca İsveç, Norveç ve Fransa'nın üst düzey siyasilerin de dinlendiği dile getirildi. Dinleme işleminin ise çeşitli denizaltı kabloları ile ülkelerin iletişim sistemlerine erişilerek yapıldığı belirtildi. Kurum, bu ithamlarını gizli bilgilere erişimi olan 9 kişiy dayandırdı.



"BU BİR CASUSLUK"

Bu rapor sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ortak bir açıklama geldi. Merkel'in görevinin bitimine 4 ay kalan son defa ikili zirve yapan liderler, ABD'den konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi. Bu olayın bir casusluk olduğunu vurgulayan Macron "Eğer bu bilgi doğruysa, açıkça söylemeliyim ki bu müttefikler arasında kabul edilemez. Avrupa Birliği ve ABD’nin birleştiren güven bağlarına bağlıyım. Aramızda şüpheye yer yok. Netlik istiyoruz. Danimarkalı ve Amerikalı ortaklarımızın bütün bilgileri vermelerini istedik. Cevapları bekliyoruz" dedi. Merkel, Macron'un konuyla ilgili tutumunu onayladığını belirtti.

BU İLK DEĞİL

Öte yandan, benzer iddialar 2013 yılında da ortaya atılmıştı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden tarafından gerçekleştirilen sızdırma ile Merkel’in dinlendiği öne sürülmüştü.



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NSA, Danimarka'nın yardımı ile Merkel'i izlemiş ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacının ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA), tarafından izlediği ortaya çıktı.



