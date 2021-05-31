Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran’a kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan, Moskova ile Minsk arasındaki uçuşların ise 10 Haziran itibarıyla haftada 10 uçuşa yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlanmıştı.

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