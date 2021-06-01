Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın terörden en çok etkilenen 7. ülkesi olan Pakistan'da yeni bir saldırı geçekleştirildi. Pakistan Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) verilen bilgiye göre, Belucistan’ın Ketta şehrinde teröristlerin güvenlik noktasına saldırı girişiminde bulunduğu kaydedildi.

TERÖRİSTLERİN HANGİ ÖRGÜTE MENSUP OLDUKLARI AÇIKLANMADI

Açıklamada, çıkan çatışmada 4-5 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 7-8 teröristin yaralandığı aktarılırken, 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 6 askerin yaralandığı belirtildi. Turbat’ta ise teröristlerin güvenlik güçlerine bombalı saldırısı sonucu 2 askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

TERÖRDEN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELER



Merkezi Avustralya’da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), "2020 Küresel Terörizm Endeksi"ni yayımladı. Endekse dair raporda 163 ülkede yıl boyunca meydana gelen terör olayları incelendi.

Endekse göre dünya genelinde terörden en fazla etkilenen ilk 10 ülke sırasıyla Afganistan, Irak, Nijerya, Suriye, Somali, Yemen, Pakistan, Hindistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Filipinler oldu.

Türkiye dünya genelinde 18'inci, ABD 29'uncu, İngiltere ise 30'uncu sırada yer aldı.

Türkiye Avrupa kıtasında ise terör saldırılarından en çok etkilenen ülke oldu.

Pakistan'da bombalı saldırı sonucu 2 asker öldü Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker öldü, 2 asker ağır yaralandı.