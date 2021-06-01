2021 senesinin en sıcak günlerini yaşayan İngiltere’de insanlar, Londra’da Embassy Gardens bloklarının arasındaki cam havuza akın etti.
DÜNYADA BİR İLK
Dünyanın ilk “gökyüzü havuzu,” yerden 35 metre yüksekte, iki binanın 10. katları arasına inşa edildi.
25 METRE UZUNLUĞUNDA
25 metre uzunluk, 1,2 metre derinlikteki havuzda yüzenler, muhteşem şehir manzarasının da keyfini çıkarıyor.
400 TON SU KAPASİTESİ
İçinde 400 ton su olan havuz, ABD’nin 8.000 kilometre uzaktaki Colorado eyaletinden getirildi.
Çatı katındaki evlerin fiyatı 5 milyon sterlinden başlıyor.
Bu havuza dalmak yürek ister! Derinliği 45 metre Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya'nın başkenti Varşova’ya 50 kilometre mesafede olan Mszczonow kasabasında hizmete girdi.
İki apartman arasına çatıda şeffaf yüzme havuzu İngiltere’nin başkenti Londra’da iki binanın çatısı arasına şeffaf yüzme havuzu yapılıyor. Dünyada ilk olacak “Gök Havuz” ABD’deki bir firma tarafından inşa ediliyor.