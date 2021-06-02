Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Malezya Hava Kuvvetlerinin olaya ilişkin dün yayımladığı açıklamaya dayanarak Malezya'nın, Çin hükümetinin hava sahası ihlalini protesto etmek üzere diplomatik nota yollayacağını bildirdi. Hişamuddin, "16 savaş uçağının Malezya'nın hava sahası ve yetki alanını ihlal etmesine ilişkin açıklama yapmak üzere Çin'in Malezya Büyükelçisi, Bakanlığa çağrılacaktır." açıklamasında bulundu.

Hava sahası ihlaline ilişin Malezya'nın endişelerini de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'ye de endişelerini ileteceğini belirten Hişamuddin, "Malezya'nın her ülkeyle dostane ilişkiler kurmak istemesi, kendi ulusal güvenliğinden taviz vereceği anlamına gelmemektedir. Malezya, egemenliğini ve onurunu muhafaza etmekte kararlılığını sürdürecektir." değerlendirmesini yaptı.

Malezya'da 2 haftalık tam karantina başlatıldı Güneydoğu Asya ülkelerinden Malezya'da koronavirüs vakalarının yoğun artışının önüne geçmek için 14 Haziran'a kadar tam karantina uygulaması hayata geçirildi.

ÇİN, "RUTİN BİR UÇUŞ" DEDİ

Malezya'nın Çin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise dünkü uçuşun Malezya'nın hava sahası egemenliğini hedef almadığı, rutin bir eğitim uçuşu olduğu ifade edildi.

Malezya Hava Kuvvetlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs'ta Çin Hava Kuvvetlerine ait 16 uçağın, Malezya hava sahasını ihlal ederken görüntülendiği kaydedilmişti.

Malezya: Filistin'e barış gücü yollamaya hazırız Malezya hükümeti, işgalci İsrail'in sivilleri hedef aldığı Filistin'de gerilimin azalması için Birleşmiş Milletlerden talep gelmesi halinde Filistin'e barış gücü yollamaya hazır olduğunu bildirdi.