Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 134 bin 154 vaka görüldü. Bu sayı ile vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 307 bin 832'ye çıktığı ülkede son 24 saatte 2 bin 887 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 337 bin 989'a ulaştı.

İYİLEŞME ORANI YÜZDE 92,8

Pozitif test oranının yüzde 6,8, iyileşme oranının ise yüzde 92,8 olduğu ülkede halen 1 milyon 713 bin 413 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

221 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında şimdiye dek yaklaşık 221 milyon 40 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, gerçek rakamın bunun en az 5 katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.

Hindistan'da koronadan ölenlerin cesetleri nehre atılıyor Hindistan'da korona salgını nedeni ile ölenlerin cesetleri nehre atılıyor

1 Haziran sonrası en büyük risk Hindistan varyantı Türkiye’de artan koronvirüs vakaları alınan tedbirlerle beraber düşüşe geçerken Bakan Koca geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Uzmanlar 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde Hindistan varyantının risk oluşturmasından endişe ediyor.

Covid-19'u atlatanlarda görüldü: Hindistan'da 'siyah mantar' kabusu Koronavirüs bulası sonrası oluşan komplikasyonlara bir yenisi daha eklendi. Hindistan'da Covid-19'un tetiklediği düşünülen "siyah mantar" hastalığı ülkede korkulu rüya olmaya başladı.