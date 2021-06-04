Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs kabusu sona ermeden dünya yeni bir tehlike ile karşı karşıya. Hindistan'da yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kara mantar hastalığı, hızla yayılıyor. Mısır'da tespit edilen ve Irak'ta bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hastalık, bu kez Meksika'da görüldü.

GÖZÜNÜ, BURNUNU VE DAMAĞINI KAYBETTİ

Meksika'da ortaya çıkan mukromikoz (kara mantar) hastalığı sonrası açıklama yapan hastane yetkilileri, 34 yaşındaki Avendano Jimenez'de hastalığı tespit ettiklerini ve kişinin yaklaşık bir ay önce Covid-19'a yakalanıp iyileştiğini belirttiler. 9 yıldır diyabet hastası olan Jimenez'in şiddetli baş ağrısı ve burun kanaması gibi belirtilerle hastaneye yatırıldığı ancak durumunun gün geçtikçe daha kötüye gittiği açıklandı. Hastanın hayati riskinin yüksek olduğu ve enfeksiyon nedeniyle sol gözünü, burnunu ve damağını kaybettiği, ayrıca beynin de etkilenmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

KARA MANTAR BULAŞICI MI?

Kara mantar hastalığı, insandan insana bulaşma özelliği taşımıyor. Bu hastalığa doğada bulunan bir küfün yol açtığı, solunum yoluyla vücuda giren bu küflerin göz tabanına ve beyne, akciğerlere, deriye ve mide bağırsak sistemine sıçrayarak o bölgelerdeki dokuları öldürdüğü belirtildi.

KARA MANTAR NEDİR?

Çok nadir görülen bir enfeksiyon hastalığı olan mukormikoz (kara mantar) genellikle toprak, bitki, gübre veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu ortaya çıkıyor. Kara mantar, kendisini genellikle yüzün tek tarafında şişme ve ödem, baş ağrısı, sinüslerde tıkanıklık ve ateş gibi belirtiler ile gösteriyor. Mukormikoz, diyabet hastalarında veya kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde hayati tehlikeye yol açabiliyor.

Kara mantar hastalığı zayıf bağışıklığı vuruyor Hindistan, Mısır ve Irak’ta kara mantar hastalığına bağlı ölümlerin ortaya çıkması endişelendirirken, uzmanlar bulaşıcı olmayan bu hastalıkta bağışıklık sistemi zayıf kişilerin risk altında olduğunu söylüyor.

Kara mantar kabusu büyüyor! Bir ülkeye daha sıçradı İlk olarak Hindistan'da görülen ve yavaş yavaş komşu ülkelerinde de yayılmaya başlayan kara mantar nedeniyle can kaybı artıyor. Bangladeş'ten sonra son olarak Irak'ta da siyah mantar enfeksiyonundan ilk ölüm vakası kaydedildi.