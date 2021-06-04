Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre Delta olarak da adlandırılan varyantta (B.1.617.2) antikorlar yaş ilerledikçe azalıyor, seviyesi de zamanla düşüyor.

CİDDİ HASTALIKLARDA DAHA AZ ETKİLİ

Antikor seviyeleri tek başına aşının etkinliğini göstermese de uzmanlar, düşük antikor seviyelerinin hala Covid-19'a karşı koruma ile ilişkili olabileceğini ifade ediyor. Araştırmanın, insanlarda Pfizer aşısının Delta’dan ciddi hastalıkları önlemede daha az etkili olduğu endişelerine yol açabileceği bildirildi.

DİĞER VARYANTLARA GÖRE DAHA BULAŞICI

Bu arada ülkede “Profesör Karantina” olarak bilinen Neil Ferguson, Delta’nın diğer varyantlara göre yüzde 30 ila yüzde 100 arasında daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

Public Health England kurumu da varyantın diğer türlere göre insanları hastanelik etme ihtimalinin iki kat fazla olduğunu bildirdi ve ilk kez ülkede halen en yaygın türün Delta olduğunu duyurdu.

NORMALLEŞME SÜRECİ GECİKECEK

Bu gelişmeler, 21 Haziran’daki normalleşme hedefinin tutturulamayacağı endişelerine yol açtı.

Antikor furyası kafa karıştırıyor Covid-19 aşısı olanların sayısı arttıkça, antikor sonucunu öğrenmek için hastanelere ve laboratuvarlara yapılan başvuru sayısı arttı.

'Antikorlar mutasyonlu virüse karşı korumada yetersiz kalabilir' Koronavirüs salgınında mutasyon endişesi sürüyor. Japon bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre; Covid-19 enfeksiyon sonrası oluşan antikorlar mutasyonlu virüse karşı korumada yeterli olmayabilir.