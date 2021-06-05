Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Çin’de laboratuvardan sızdığını dünyada ilk bildirenlerden Çinli Virolog Dr. Li-Meng Yan, bu virüsün biyolojik silah olduğunu ifade etti. Yan, ABD'de Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ve diğer bilim adamlarını da sızıntıyı bilmek ve üzerini örtmekle itham etti. Newsmax haber sitesine konuşan Dr. Li-Meng Yan, “Fauci’nin yaptığı yazışmalar onun salgından önce Vuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki çalışmalar konusunda bilgisinin olduğunu gösteriyor. Emailler, virüs uzmanlarının Covid-19’un laboratuvarda üretildiği konusunda Fauci’yi uyardıklarını ancak bu uyarılara kulak asmadığını gösteriyor. Bu insanlar neler olup bittiğini biliyorlardı. Fakat Çin Komünist Partisi’yle kendi menfaatleri adına bunu gizlemeyi tercih ettiler” dedi. Yan'ın daha önceki çalışmaları, zamanında diğer önde gelen bilim adamları tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmiş ve “derinden kusurlu” bulunmuştu. Fauci, son iki gündeki açıklamalarında her şeye rağmen virüsün yarasa veya pangolinlerden insanlara bulaştığını savundu.