Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, muhalif blog yazarı Roman Protaseviç’i (26), Atina’dan Litvanya’ya giden yolcu uçağını “Bomba ihbarı var” diyerek savaş uçaklarıyla Minsk’e indirterek tutuklatmış, olay dünyayı şoke etmişti. St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’ndaki basın toplantısında, gazeteci Stas Natanzon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Rusya, aradığı kişilerden biri diyelim Londra’dan Tayland’a giden bir yolcu uçağındaysa, ülke hava sahası üzerinden geçerken uçağı zorla indirtir mi?” şeklinde bir soru yöneltti. 68 yaşındaki Kremlin lideri soruya "Söylemem" şeklinde cevap verdi. Bu yanıt, salondaki Rus katılımcılar ve Rus TV sunucusu Stanislav Natanzon tarafından kahkaha ve alkışlarla karşılandı.

BATI DÜNYASINI TEDİRGİN ETTİ

Yolcu uçağına müdahale ihtimalinin açık bir şekilde reddedilmemesi Batı dünyasını tedirgin etti. Putin, Batı dünyası eylem sebebiyle Lukaşenko’yu şiddetli sözlerle eleştirir ve ülkeye yaptırımlar uygulamayı planlarken, Belarus liderini Soçi’de denizde tekne gezintisine çıkarmıştı.

Putin'den, Belarus'a 'uçak krizi' desteği Belarus'un, Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait yolcu uçağını başkent Minsk’e zorla indirilmesinin ardından Avrupa ülkelerince tepki almasına karşın Putin'den destek açıklaması geldi.

Lukaşenko, Batı'ya karşı Rusya ile hareket edecek Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamada ülkesinin Batı'nın yaptırımlarına karşı Rusya ile birlikte hareket edeceğini söyledi.