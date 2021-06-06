Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusuna bağlı 52. Tugay ve 144. Peşmerge Birliği, terör örgütü DEAŞ'ın yuvalandığı Süleymaniye'nin Kifri ilçesine bağlı Zınane kasabası kırsalına birkaç yönden operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ve bazı tünellerin tespit edildiği kaydedildi.

İTALYA HAVADAN DESTEK VERDİ

Yerel medyadaki haberlere göre, kara operasyonuna DEAŞ karşıtı koalisyon içinde yer alan İtalya da savaş uçaklarıyla havadan destek verdi.

Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı Bolu'da yakalandı 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'nın faillerinden olan ve Interpol tarafından aranan DEAŞ’lı terörist Arkan Taha Ahmad Bolu'da yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı İstanbul’da, DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.