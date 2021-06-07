Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da koronavirüse karşı yapılan aşılarla ilgili alınan karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Ülkede bu günden itibaren 12 yaş ve üzerinde olan herkesin aşı olması mümkün olacak. Aşı merkezlerinin yanı sıra doktor muayenehanelerinde ve işletmelere bağlı hekimler tarafından da aşı yapılabilecek. Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği Başkanı Andreas Gassen yaptığı açıklamada "muayenehanelere akın" olmasını beklediğini belirterek "Mümkün olan en kısa sürede herkese aşı yapılacak. Mevcut aşı miktarı sürekli olarak artırılsa da henüz yeterli sayıda doz bulunmuyor" dedi. Muayenehanesi olan hekimlerin bağlı olduğu Virchwow Birliği Başkanı Dirk Heinrich de aşı olmak isteyenlerin aylarca değil, sadece haftalarca beklemesi gerektiğini söyledi. Almanya'da aşıda öncelik kaldırılırken, 12 yaş ve üzerindeki çocuklara aşı yapılması planları da tartışmaya sebep oluyor. Başkan Gassen, Daimi Aşı Komisyonunun bu yönde bir tavsiyesi olmamasına rağmen siyasetçilerin yaptıkları açıklamalar ile çocuk ve gençlerin de aşı olma imkânı elde edebileceği algısının oluşturulmasını eleştirdi. Braunschweig Helmholtz Merkezi'nden virolog Melanie Brinkmann çocukların aşılanması konusunda yapılan çalışmaların henüz yetersiz olduğunu vurguladı.