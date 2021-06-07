Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elim olay Hayber Pahtunhva eyaletinde yaşandı. Ravalpindi şehrinden Çilas'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Kohistan mevkiinde, kontrolden çıktı. Ardından araç nehre düştü. Bölgeye giden kurtarma ekipleri, 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yetkililer, akıntının hızlı ve otobüsün düştüğü yüksekliğin fazla olmasını göz önünde bulundurarak diğer 16 yolcunun da ölmüş olabileceğini söyledi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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