Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Weekend Australian'ın ele geçirdiği rapora göre; aşı için patent başvurusu, Çin'in virüsün insanlara bulaştığı ilanından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti. Zhou'nun aşı için bu kadar hızlı bir patent başvurusu yapması, Çinli yetkililerin virüsü itiraflarından çok daha önce bildiğine işaret ediyor. Bu durum da isimsiz bu aşının Covid-19 pandemisi açıklanmadan önce test edildiğine dair endişeleri artırıyor.

3 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Orduda görev alan Zhou bu başvurusundan yaklaşık üç ay sonra hayatını kaybetti. Öte yandan Amerikan Wall Street Journal gazetesi Covid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Dünyada 2 milyar 150 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı Dünya genelinde 2 milyar 150 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısının yapıldığı bildirilirken, Türkiye'nin 30 milyon 877 bin 734 doz ile 10. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.