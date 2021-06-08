Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

29 Temmuz 1981'de Prens Charles ile evlenen Prenses Diana, Ağustos 1982’ye kadar arabayı kullandı ve Prens William’ın dünyaya gelişinden sonra arabadan bıkarak elden çıkardı. Birkaç kere el değiştiren araba sonunda Prenses Diana’nın hayranı Tina Kirkpatrick tarafından satın alındı.

20 sene kadar arabayı daha önce Prenses Diana’ya ait olduğunu söylemeyerek kullanan Kirkpatrick, niçin bu kadar eski araba kullandığını soranlara, bunun ilk arabası olduğunu, bu yüzden kendisi için manevi değerinin yüksek olduğunu söyleyerek cevap verdi. Sonunda Kirkpatrick de arabayı satmaya karar verdi.

40 BİN STERLİNE SATILACAK

Halen çalışır durumdaki 1,6 litre motorlu araba ömrünün büyük bölümünü garajda geçirmiş ve sadece 133.000 kilometrede. Essex müzayedecisi Reeman Dansie tarafından satışa çıkarılan arabanın 40.000 sterline (485.000 TL) satılması bekleniyor.

26 yıl sonra gelen istifa: Diana röportajı sonunu getirdi Ölümündeki sır perdesi hala aralanmayan, Lady Diana'nın geçmişte BBC ile yaptığı bir röportajla ilgili ortaya çıkan skandal sonrası BBC'nin Ulusal Galeri Başkanı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiliz Prenslerden BBC'ye Diana suçlaması İngiltere Prensi William ve Meghan Markle ile olan evliliğiyle sık sık gündeme gelen kardeşi Prens Harry, İngiliz yayın kuruluşu BBC'yi, anneleri Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapmakla suçladı.