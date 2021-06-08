Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında uzun süredir devam eden gerilim farklı bir boyut kazandı. Bu sefer iki ülke forma yüzünden birbirine düştü. Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, EURO 2020'ye özel bir formayla katılacaklarını duyurdu. Pavelko, Bölünmez vatanın simgesi olarak bütün şehirlerin yer aldığı formanın üzerinde ayrıca "Zafer Ukrayna'nındır" ve "Zafer kahramanlarındır" yazdığını dile getirdi., Ukrayna'nın tümü adına mücadele edecekleri için, ülke haritasının oyunculara güç vereceğine inandıklarını kaydetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da yeni dizaynı çok beğendiğini, formayı protesto edenlere cevap olarak, ulusal sembollerine hakarete müsaade etmeyeceklerini belirtti.

RUSYA ÖFKELENDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise hazırlanan formanın, Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek imkansız bir illüzyon oluşturma çabası olduğunu kaydetti. Zaharova, formadaki sloganların da Nazilerin savaş naralarını andırdığını savundu.

"KIRIM UKRAYNA'DIR"

Tartışmalara Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dâhil oldu. Instagram hesabından milli takım formasını elinde tuttuğu bir fotoğraf paylaşan Zelenskiy, yeni tasarımın kendisini memnun ettiğini aktardı. Formanın Ukraynalıları birleştiren özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Zelenskiy "Ülkemiz bir ve bölünmezdir. Kırım Ukrayna'dır" ifadelerini kullandı.

RUSLAR İLHAK ETMİŞTİ

Öte yandan, 2014'te uluslararası kamuoyunun kabul etmediği referandum sonucu Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.

Ukrayna'dan Rusya'ya rest! Yeni yaptırımlar gelecek Rusya'ya karşı yapılan yaptırımların artık işe yaramadığını bildiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir yaptırımlar politikası geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Rusya, Ukrayna için hâlâ tehdit ABD ile Rusya arasındaki gerginlik devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’yı ziyaret etti.