Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Tain-l'Hermitage şehrinde turizm otelcilik lisesini ziyarete gitti. Ziyaret sonrası bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı. Bu esnada kalabalıktan bir kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı. Saldırgan, Macron’a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız krallarının savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" (Gücümsün Koruyucu Aziz) şeklinde bağırdı, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirdi. Şahıs ile 1 arkadaşı gözaltına alındı.

DÖVÜŞ USTASI ÇIKTI

Bu arada, saldırganın kimliği de belli oldu. Adı Damien T. olarak açıklanan gencin, 28 yaşında olduğu aktarıldı. Şahsın Avrupa Tarihi Dövüş Sanatları (HEMA) ustası olduğu belirtildi. Uzakdoğu kılıç kullanma sanatı olan Kendo yaptığı aktarıldı. Saldırganın sosyal medyada aşırı sağcı hesapları takip ettiği vurgulandı. Ancak ne kendisinin ne de arkadaşının sabıkasının bulunmadığı açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, tokatlı saldırı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin Tain-l'Hermitage kasabasında bir kişi tarafından tokatlandı.

ABD, Avrupalı liderleri dinledi mi? Merkel ve Macron'dan açıklama geldi Danimarka Gizli Servisi'nin (FE), Avrupalı politikacıları dinlemek için ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) yardım ettiği ileri sürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Şansölyesi Merkel, ABD'den konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.