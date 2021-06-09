Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump'ın Çin'e yönelik yaptırımlarının sosyal medya ayağı olan TıkTok ve WeChat'ın yasaklanmasına yönelik hazırlanan kararname, yeni ABD Başkanı Joe Biden tarafından iptal edilerek uygulanmadan kaldırıldı. Böylelikle Çin merkezli uygulamaların ABD'de kullanımına yönelik herhangi bir engel kalmadı.

TİCARET BAKANLIĞI GÖZDEN GEÇİRECEK

Trump’ın söz konusu uygulamaları yasaklama girişimi hiçbir zaman yürürlüğe girmezken, yeni kararname ile ABD Ticaret Bakanlığı uygulamaları gözden geçirecek. Biden, söz konusu uygulamaların ABD’nin ulusal güvenliği için bir risk oluşturup oluşturmadıklarının tespiti için "kanıta dayalı” analiz emri verdi.

80 MİLYON ABD'Lİ KULLANIYOR

Başkan Biden, yeni yürütme emrinde, federal hükümetin Çin merkezli uygulama ve yazılımların oluşturduğu tehditleri "kanıta dayalı analiz" yoluyla değerlendirilmesi gerektiğini ve uygulamaların kullanıcılardan çok sayıda bilgiye erişebileceğini ve bunları yakalayabileceğini kabul etti.

TikTok, her ay yaklaşık 80 milyon ABD’li tarafından kullanılıyor.

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