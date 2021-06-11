Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’da 6 yaşındaki Olivia Gimeno ile 1 yaşındaki kız kardeşi Anna, annelerinden boşanan babaları tarafından 27 Nisan’da kaçırıldı. Kayıp çocukların bulunması için sosyal medyada ünlüler de dahil büyük bir kampanya başlatılmıştı.

SARI BÜLTENLE ARANIYORLARDI

Küçük kızlar geçen aydan bu yana genelde çocuklar başta olmak üzere kayıp kişilerin bulunması veya kendilerini tanıtamayan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yayımlanan "sarı bülten"le aranıyordu.

Kızları kaçırdığı düşünülen baba Thomas'ın daha önce eski eşini boşanmaları durumunda kızları bir daha göremeyeceğine dair tehdit ettiği öğrenildi.

OLİVİA'NIN CESEDİ BULUNDU

Kayıp çocuklar için arama çalışmaları devam ederken polis, Tenerife adası açıklarında bir ceset buldu.

Çanta içine konulmuş ceset bir çapaya takılınca farkedilirken, polis cesedin Olivia Gimeno’ya ait olduğunu belirledi.

ANNA'DAN İZ YOK

Yakınlarda başka bir çanta daha bulunurken çantanın boş olması ve Anna'dan bir iz olmaması küçük kızın cesedinin bir daha bulunamayacağına dair endişeleri büyüttü.

Olayla iligli soruşturma devam ederken polis, cinayetin baş şüphelisi babayı arıyor.

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