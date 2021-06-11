Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırma, Kovid-19'un Delta varyantının, Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu ve aşıların, Delta varyantına karşı daha az etkili olduğunu ortaya koydu.

PHE, iki doz aşının, Delta varyantına karşı bir dozdan çok daha etkili olduğuna işaret etti.

PHE tarafından 4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Delta varyantının, Alfa varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.

VAKALARININ YÜZDE 90'INDAN FAZLASI HİNDİSTAN VARYANTI

İngiltere'de yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasını Delta varyantı oluşturuyor.

Ülkede Delta varyantı vakaları geçen hafta yüzde 240'tan fazla arttı.

Günlük Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 393'e, iki doz aşı yaptıranların toplam sayısı 40 milyon 886 bin 878'e ve ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı da 28 milyon 857 bin 102'ye ulaştı.

Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 77,6'sı ilk, yüzde 54,8'i ikinci doz aşısını yaptırdı.

Hindistan'da koronavirüsten günlük ölüm vakasında dünya rekoru kırıldı Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'ın Bihar eyaletinde yetkililerin ölü sayısını revize etmesinin ardından son 24 saatte 6 bin 148 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu sayı Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırıldı.

Pfizer–BioNTech aşısı Hindistan varyantına karşı “daha az etkili” İngiltere’de Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar BioNTech'in Hindistan varyantında daha az antikor oluştuğunu gösterdi.