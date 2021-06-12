Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/YPG, son çırpınışlarıyla hain saldırılarını sürdürüyor. Başarılı operasyonlar ve işbirlikleriyle tarihten silinmesine ramak kalan eli kanlı örgüt, masum canları yakmaya devam ediyor. Örgüt tarafından Suriye'de Halep'e bağlı Afrin ilçe merkezine art arda düzenlenen 2 füze saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

15 DAKİKA ARAYLA İKİ SALDIRI

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesine art arda 2 füze saldırısı gerçekleştirdi. Afrin ilçe merkezine yönelik ilk saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra yaralılar hastaneye kaldırılırken sivil savunma ekiplerini hedef alan ikinci bir saldırı düzenlendi. Yere kaynaklar, saldırılarda 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırılar nedeniyle Afrin'deki Şifa hastanesi ve civardaki evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırma çalışmaları sürüyor.

MSB: HESABI MİSLİYLE VERİLECEK

MSB: "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir." açıklamasında bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG Afrin’de sivilleri hedef aldı MSB: "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı."

Afrin'de PKK'nın bomba üretim hücresi patladı Afrin'e bağlı Basuta kasabasında PKK terör örgütü hücresi olduğu belirlenen evde bombalar patladı.