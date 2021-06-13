Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM )Sözcüsü Safa Msehli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Sahil Güvenlik tarafından son iki günde 1000'den fazla düzensiz göçmenin yolu kesildi." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.

17 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Akdeniz açıklarında 117 düzensiz göçmen kurtarıldı Tunus Savunma Bakanlığı, Akdeniz kıyısında bulunan Safakes açıklarında Avrupa'ya geçmeye çalışan 117 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu.

Ölüme sürüklenen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen, İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.