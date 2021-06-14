Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurak veya yarı kurak bölgelerde oldukça sık görülen kum fırtınası, yarı tropikal yarı kurak iklime sahip Kuveyt'i bir kez daha vurdu. Fırtınayla beraber gündüz geceye döndü.

GÖKYÜZÜ KUMLA KAPLANDI

Kum fırtınası nedeni ile gökyüzü kumla kaplanırken, gündüz geceye döndü. Sürücüler ise trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar kaza yaptı. İş makineleri kumla kaplanan yolları açmak için çalışırken, Shuwaikh, Shuaiba ve Doha limanlarında deniz trafiği geçici olarak askıya alındı. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları ve sürekli farlarını açık tutmaları konusunda uyardı. Solunum rahatsızlığı olan kişilerin ise fırtına geçene kadar dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

KUM FIRTINASI NEDİR?

Toz fırtınası olarak da adlandırılan kum fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olarak meydana gelen bir meteorolojik olaydır. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıktığı bilinmektedir. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde de depozisyona neden olabilir.

Pekin’i kum fırtınası vurdu ​Çin’in başkenti Pekin’de yaşanan kum fırtınası nedeniyle başkent sarı renge büründü.